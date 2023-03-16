Вице-президент ACA Бадаев: «Оставьте в покое Хасбика»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о сотрудничестве с блогером Хасбуллой Магомедовым.

«У нас не было планов привлечь Хасбуллу. Он молодец, мы его любим и уважаем. Часто приезжает в Чеченскую Республику, дружит с нашими ребятами. Хасбулла вызывает симпатии, он харизматичный. Но я не вижу смысла в том, чтобы привлекать его к боям. Мы не идем таким путем. Зачем нам это? Какое отношение Хасбик имеет к лиге АСА? Он секундировал Рустаму Керимову, но это организации ничего не дало. Мир сошел с ума. Все цепляются за каждую возможность пропиариться. Оставьте в покое Хасбуллу. Пусть он ходит на турниры и наслаждается боями в качестве зрителя. Зачем делать из него объект постоянного внимания?» — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

20-летний Магомедов подписал контракт с UFC, который подразумевает посещение турниров и пиар взаимодействие с бойцами лиги.