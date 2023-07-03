Вице-президент АСА Бадаев: «Нельзя упустить возможность боя Резникова и Багова»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил вероятность подписания контракта с представителем Казахстана Артемом Резниковым.

«Почему нет? Мы на связи с Артемом. Скоро общение подойдет к своей логической кульминации. Мне нравится общение с Резниковым. Считаю, что у нас все будет хорошо. Артем — легкий и адекватный в переговорах парень. Несмотря на трудности на определенном этапе, мы уже понимаем, кто что хочет. Более того, что важнее, — мы одинаково мыслим», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Также он прокомментировал возможный бой между Резниковом и Али Баговым.

«Бой с Баговым Артем предложил сам. Но и мы давно планировали его сделать. Это обоюдное желание. Еще совпали обстоятельства, что у них произошел конфликт. Потом подключились другие ребята, ставшие свидетелями спарринга. Сама история хорошая. Нельзя упускать возможности разрешить ситуацию боем», — добавил вице-президент АСА.

16 июня Резников потерпел поражение техническим нокаутом от Эдуарда Вартаняна на турнире ACA 159. Всего на счету 31-летнего спортсмена 6 поражений при 24 победах в ММА.