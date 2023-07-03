Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:08

Вице-президент АСА Бадаев: «Нельзя упустить возможность боя Резникова и Багова»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил вероятность подписания контракта с представителем Казахстана Артемом Резниковым.

«Почему нет? Мы на связи с Артемом. Скоро общение подойдет к своей логической кульминации. Мне нравится общение с Резниковым. Считаю, что у нас все будет хорошо. Артем — легкий и адекватный в переговорах парень. Несмотря на трудности на определенном этапе, мы уже понимаем, кто что хочет. Более того, что важнее, — мы одинаково мыслим», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Также он прокомментировал возможный бой между Резниковом и Али Баговым.

«Бой с Баговым Артем предложил сам. Но и мы давно планировали его сделать. Это обоюдное желание. Еще совпали обстоятельства, что у них произошел конфликт. Потом подключились другие ребята, ставшие свидетелями спарринга. Сама история хорошая. Нельзя упускать возможности разрешить ситуацию боем», — добавил вице-президент АСА.

16 июня Резников потерпел поражение техническим нокаутом от Эдуарда Вартаняна на турнире ACA 159. Всего на счету 31-летнего спортсмена 6 поражений при 24 победах в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-nelzya-upustit-vozmozhnost-boya-reznikova-i-bagova-263231/
ММА
0
Читайте также
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадаев заявил, что АСА заинтересована в подписании Исмагулова