Бадаев — о выступлениях в ММА: «Это очень тяжело. Ты добровольно обрекаешь себя на увечья и насилие»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев ответил на вопрос об опыте выступлений в ММА.

«Это очень тяжело. Ты добровольно обрекаешь себя на увечья и насилие, идешь против своей натуры. Нужна крепкая психология для самого осознания, что ты идешь туда, где тебя будут бить. У меня получалось держать себя в руках. Когда устаешь во время самого боя — это тоже испытание. Самый неприятный отрезок между первым и вторым раундом. Ты отдаешь силы, возвращаешься в угол и понимаешь, что устал. Видишь соперника, который настраивается драться дальше. После второго раунда открывается второе дыхание. Я бы не хотел повторять этот опыт — уже и возраст, и работа, и другие интересы. Если хочется соревноваться без видимых травм, то это грэпплинг», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Бадаев начал свою профессиональную карьеру в 2015 году. В ММА он провел три боя.