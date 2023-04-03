Бадаев заявил, что Абдул-Азиз Абдулвахабов не дебютирует в PFL 15 апреля

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев опроверг информацию о дебюте Абдул-Азиза Абдулвахабова в Professional Fighters League (PFL).

«Абдул-Азиз все еще боец АСА. Руководство лиги его не отпустило. Поединка Абдулвахабова в PFL, который запланирован на 15 апреля, 100 процентов не будет. Видимо, Абдул-Азиз и Ризван Магомедов сделали что-то непонятное. Я позавчера видел Абдулвахабова на тренировке, он в России. До последнего надеялся и верил, что руководство ACA его отпустит», — приводит слова Бадаева Metaratings.ru.

Ранее американский промоушен PFL анонсировал участие чемпиона ACA в легком весе Абдул-Азиза Абдулвахабова в регулярного сезоне лиги.