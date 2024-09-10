Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 21:39

Бадаев: «10 бойцов АСА провалили взвешивание. Все хотят контракты как в UFC, но никто не хочет работать как в UFC»

Telegram Дзен

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал информацию о том, что десять бойцов из карда АСА 179 не уложились в лимит весовых категорий.

«Десять человек не сделали вес. Из 38 человек десять не уложились в лимит весовой категории. Это показывает отношение к лиге. В UFC такого бы не было. Там все делают вес, выполняют обязательства по контракту. Все понимают, что это нужно. А к АСА почему-то отношение другое. Это расстраивает.

Мы же равняемся на UFC. Спортсмены хотят гонорары как в UFC, раскрутку как в UFC, условия как в UFC. Но они не хотят работать как в UFC. Все бойцы, которые не сделали вес, будут наказаны рублем. Некоторые опоздали на утреннее и вечернее взвешивания. Все они будут наказаны. По-другому никак», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

На турнире АСА 179 определился победитель «Гран-при АСА» в полулегком весе. Им стал Ислам Омаров, который одержал победу над Курбаном Тайгибовым удушающим во втором раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
Камала Харрис и Дональд Трамп проведут дебаты
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
У России отняли победу в Сочи-2014 через десять лет после Олимпийских игр. Что происходит
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Сегодня
Вчера
Неделя