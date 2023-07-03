Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:02

Вице-президент АСА Бадаев: «Чимаев и Фахретдинов идут разными дорогами»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о сравнении Рината Фахретдинова с Хамзатом Чимаевым.

«Мне не нравится сравнение. Чимаев и Фахретдинов идут разными дорогами. Кто-то доходит до вершин раньше, кто-то позже, кто-то не доходит. Уверен, что любой амбициозный боец изначально чувствует себя в одном ряду с самыми лучшими. Все идут за поясом, все хотят побеждать. Другое — как их воспринимает общественность. Болельщики Фахретдинова скажут, что он давно в одном ряду с Чимаевым. Болельщики Хамзата скажут, что его пока никто не знает, у кого он выиграл? У каждого будут свои аргументы. Это два разных бойца и две разные дороги», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

2 июля Фахретдинов в предварительном карде UFC on ESPN 48 победил американца Кевина Ли сабмишеном на 55-й секунде первого раунда. Теперь на счету 31-летнего россиянина 21 победа и одно поражение в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-chimaev-i-fakhretdinov-idut-raznymi-dorogami-263194/
Ринат Фахретдинов
Хамзат Чимаев
ММА
0
Читайте также
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тактаров: «Фахретдинов скромничал первые два боя в UFC, а сейчас бы он всех разорвал»

Бадаев: «Не удивлюсь, если Доусон пройдет Гейджи»