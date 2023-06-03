Бадаев заявил, что Хирамагомедов оформил гангстерский финиш в бою с Власенко

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу Гаджимурада Хирамагомедова над Станиславом Власенко и бонус за нокаут на турнире в Санкт-Петербурге.

«Гаджимурад Хирамагомедов оформил очень крутой финиш по-гангстерски. Первый раз был нокдаун, когда он потряс и уронил Стаса Власенко апперкотом и не стал добивать в стиле Марка Ханта. А потом в одном из эпизодов выключил свет левым боковым и опять же смог себя сдержать и не добивал. Это было очень эффектно. Гаджимурад заслужил бонус за этот нокаут. Это было действительно круто», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

2 июня на турнире АСА в Санкт-Петербурге российский полусредневес Гаджимурад Хирамагомедов победил соотечественника Станислава Власенко нокаутом во втором раунде.