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Сегодня, 11:48

Бадаев заявил, что Хирамагомедов оформил гангстерский финиш в бою с Власенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу Гаджимурада Хирамагомедова над Станиславом Власенко и бонус за нокаут на турнире в Санкт-Петербурге.

«Гаджимурад Хирамагомедов оформил очень крутой финиш по-гангстерски. Первый раз был нокдаун, когда он потряс и уронил Стаса Власенко апперкотом и не стал добивать в стиле Марка Ханта. А потом в одном из эпизодов выключил свет левым боковым и опять же смог себя сдержать и не добивал. Это было очень эффектно. Гаджимурад заслужил бонус за этот нокаут. Это было действительно круто», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

2 июня на турнире АСА в Санкт-Петербурге российский полусредневес Гаджимурад Хирамагомедов победил соотечественника Станислава Власенко нокаутом во втором раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-khiramagomedov-oformil-gangsterskii-finish-v-boyu-s-vlasenko-255932/
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