Бадаев заявил, что Мокаев не окреп

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мыслями о перспективах Мухаммада Мокаева стать самым молодым чемпионом UFC.

«Я не думаю, что UFC делают большой акцент на Мокаева. Он — трудяга, хороший парень. Мухаммад делает правильные заявления и грамотно продвигает себя. Но Мокаев — не тот человек, который заполняет стадион в Англии. Он не Пэдди Пимблетт, не Леон Эдвардс. Да, Мухаммад будет в кардах в Лондоне, но он новичок в этом деле, сырой еще. Да, у него есть характер. Он сталкивался со сложностями и выходил из них. Я считаю, что Мухаммад загоняет самого себя мыслями о том, что станет самым молодым чемпионом. Пытаясь стать самым молодым чемпионом, ты можешь все форсировать и проиграть. Я не советовал бы ему зацикливаться на этом. От того, что он станет самым молодым обладателем пояса, ничего глобально для него не изменится. Да, его будут упоминать в сводках, войдет в историю. Лучше, если Мухаммад будет двигаться медленнее и без поражений. Много окрепших акул в этом дивизионе. Хусейн Асхабов побеждал многих хороших ребят, но в поединке в UFC было видно, что он не окреп. Мокаев младше, у него нет этой мужицкой мощи. В пятираундовых поединках это будет сказываться», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

18 марта на турнире UFC 286 Мухаммад Мокаев проведет четвертый поединок в рамках лиги. Его соперником станет бразилец Жафел Фильо. В активе Мокаева девять побед и ни одного поражение. Один поединок признан несостоявшимся.