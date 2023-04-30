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Сегодня, 13:11

Бадаев заявил, что не будет смотреть бои братьев Емельяненко

Алина Савинова
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался о предстоящих поединках братьев Александра и Ивана Емельяненко.

«Знаю, кто такие Александр и Иван. С Александром знаком лично. Но не знаю, на что способны их соперники. Мне тяжело оценивать спортивный аспект их противостояния. Подозреваю, что он не очень высокий, учитывая состояние Александра и дебют Ивана. Не думаю, что здесь есть высокая спортивная составляющая. Но если людям нравится, если бойцы получают возможность выступить, заработать деньги и получить практику — полный вперед. Должна быть альтернатива для ребят, прошедших свой пик, ребят с не самой высокой квалификацией или опытом, или тех, кто не хочет идти в гущу конкуренции. Круто, что такую альтернативу нашли братья Емельяненко. Но смотреть эти бои я не буду», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Емельяненко проведет поединок с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым. Соперником Ивана Емельяненко станет дзюдоист Алексей Леденев.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-ne-budu-smotret-boi-bratev-emelyanenko-247303/
Александр Емельяненко
Иван Емельяненко
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