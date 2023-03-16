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Сегодня, 14:53

Вице-президент ACA Бадаев: «Нужно делать бои, которые доступны здесь и сейчас»

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал анонс поединка Аскара Аскарова с Азаматом Керефовым.

«Есть ли сожаления о том, что свели Аскарова и Керефова в четвертьфинале? Никаких. Это будет оправдано. Пусть сильные встречаются друг с другом. В свое время мы развели Юсуфа Раисова и Артема Резникова. И что мы получили? У нас нет жеребьевки. У нас продолжается титульная гонка. Подойдите к Рустаму Керимову и скажите: «У нас Гран-при начинается, ты не дерешься за пояс». Очевидно, он ответит, что является главным претендентом на пояс и что такой расклад его не устраивает. То же самое может сказать и Саламу Абдурахманов. Со всем этим надо считаться. Нужно делать бои, которые доступны здесь и сейчас», — цитирует Бадаева Metarating.ru.

15 марта ACA анонсировала поединок между Аскаровым и Керефовым. Бойцы встретятся на турнире ACA 160 в рамках четвертьфинала Гран-при в наилегчайшем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-nuzhno-delat-boi-kotorye-dostupny-zdes-i-seichas-235964/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
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