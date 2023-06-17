Бадаев заявил, что полностью доволен завершившемся Гран-при ACA в легком весе

«Гран-при удалось. Оно могло быть еще лучше, но могло и хуже. Надо довольствоваться тем, что произошло. Тем более финал получился прекрасным. Этот бой получился самым эмоциональным. Возникало даже ощущение сюрреализма. Оно возникает редко только при просмотре крупных, эмоциональных и ярких поединков. Сегодня было именно такое ощущение. Этот бой был лучшим в Гран-при по накалу. Это означает, что мы все сделали правильно. В финале подрались сильнейшие. Прошел ли бы Резников Багова или Магомедова? Что было бы если Эдик на стадии четвертьфинала встретился с Юсуфом Раисовым или Хакраном Диасом, когда находился не в лучшем состоянии? В финал ребята вышли по праву. В финале победил сильнейший. Мы довольны. Атмосфера на финале была прекрасная. Пять тысяч человек, полная арена. Мы довольны», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

16 июня в финале Гран-при Вартанян победил Артема Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и забрал главный приз — 200 тысяч долларов.

Всего на счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения.