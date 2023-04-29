Бадаев заявил, что постарается удержать Гончарова в ACA

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о желании заключить новый контракт с российским легковесом Андреем Гончаровым.

«Все зависит от желания самого Андрея. Можно сказать, что к нам он пришел в статусе подающего надежды бойца, а сейчас закрепился в статусе звезды. На определенном этапе был восходящей звездой, а теперь российская звезда крепкого уровня. Есть куда прибавлять в медийности, но парень умеет себя преподносить. За эти четыре года он вырос во многих компонентах. В том числе и в цене. Будут другие цифры. Мы будем общаться. У нас есть период эксклюзивных переговоров, который составляет сто дней. Он может общаться только с нами. Естественно, мы будем использовать этот период для подписания. Мы заинтересованы в этом», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

28 апреля на турнире АСА 156 Гончаров победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Фелипе Фроэса. После этого поединка россиянин заявил, что его контракт с ACA подошел к концу.