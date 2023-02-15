Бадаев заявил, что Роган несет чепуху про бой Махачева и Волкановски

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев раскритиковал позицию комментатора UFC Джо Рогана, который выразил убеждение, что Алекс Волкановски должен был быть признан победителем поединка с Исламом Махачевым.

«Я пересмотрел бой много-много раз. Ислам однозначно выиграл этот бой, и я не пойму тех, кто сомневается в его победе. Ислам был лучше практически в каждом аспекте. Ислам перебивал Алекса на сближении, когда Волкановски шел вперед, постоянно доставал австралийца. В клинче и на коротком обмене ударов Махачев был лучше. На счету россиянина четыре тейкдауна. Джо Роган несет чепуху про этот бой. Я вообще не пойму этого человека. Он иногда поддается хайпу. Я пытаюсь быть справедливым и изучаю судейские моменты. Если бы Махачев проиграл бой, я бы без боязни кого-то обидеть сказал об этом, но поединок даже не был близким. По сути, многие ребята просто поддались эмоциям из-за того, что Ислам не смог проехаться по сопернику и из-за того, что в конце был нокдаун и добивание. Но мы должны оценивать бой не эмоционально, а технически и комплексно. Все пять раундов по отдельности», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одержал победу единогласным решением судей. После поединка Роган опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что Волкановски выиграл со счетом 3:2.