Бадаев заявил, что у Яна очень неграмотный менеджмент

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев объяснил, чем вызвано неудачное выступление россиянина Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, отметив плохую работу людей, занимающихся карьерой уроженца Омска.

«Очень неграмотный менеджмент. После двух поражений в титульных боях, что вы делаете? Команда Петра принимает бой с 11-м номером. Тоже стилистически неудобным, рослым ударником, который точно, узко и своевременно доносит удары до цели. Ставят бой с 11-м номером после титульного поединка. Проиграли, засудили, ладно. Что после этого? Вместо того, чтобы попытаться выбить бой с кем-то вне рейтинга или бойцом, который не на ходу, проиграл, принимают бой с идущим на победной серии Мерабом Двалишвили. Я понимаю, если бы встреча с третьим номером состоялась сразу после титульного боя, но сначала ты подрался с 11-м, а теперь с третьим. Не вижу никакой логики. Дело не в нумерации, а в оппонентах, мотивации, неудобности и принципиальности», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе Ян единогласным решением судей (45-50, 45-50, 45-50) проиграл Мерабу Двалишвили.