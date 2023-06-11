Бадаев заявил, что в реванше Махачева и Оливейры есть смысл

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мыслями о реванше Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«С одной стороны, Махачев уверенно победил Оливейру, а Чарльз легко прошел всех остальных. И как теперь развить интерес к легкому весу? Кто дальше для Ислама? Не видно имен. Да, есть Арман Царукян и Матеуш Гамрот, но сейчас не совсем понятно, за счет чего они могут победить чемпиона. Кажется, что стагнация в легком весе присутствует. Есть чемпион, который всего лишь один раз защитил свой пояс, но уже кажется, что будет доминировать. Но всегда найдется тот, кто удивит, проявит себя. В первом поединке Ислама против Оливейры было очевидно, что Чарльз психологически потерялся. Но мы видим, что бразилец дерется с топами дивизиона и просто проезжается по ним, а Исламу проигрывает. Или Махачев такой доминатор, который находится на другом уровне, или та ночь была неудачной для Оливейры. Даже ради получения ответа на этот вопрос мы должны посмотреть реванш. Дана Уайт сказал, что организует его. Не хочется видеть этот бой в Абу-Даби, потому что в ОАЭ мы его уже видели. Мы были свидетелями того, как Оливейра потерялся и не смог совладать с этим давлением. Хотелось бы, чтобы реванш состоялся в США, Канаде. А если он пройдет в Бразилии, то будет вообще круто. Если Ислам победит Оливейру в таком бою, то все вопросы будут закрыты», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

11 июня на турнире UFC 289 33-летний Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас на счету Оливейры 34 победы, 9 поражений и одна ничья. В октябре 2022 года на UFC 280 бразилец уступил россиянину Исламу Махачеву сабмишеном во втором раунде.