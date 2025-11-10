Бадюк: «Хабиб и Олейник — два гения!»

Известный спортсмен и актер, ведущий проекта «Победители», стартовавшего на РЕН ТВ, Сергей Бадюк в интервью «СЭ» назвал любимых бойцов ММА.

— За ММА следите? Или охладели?

— Да я и не был фанатом ММА. Смотрю, когда что-то серьезное на кону либо бои с участием друзей. Например, Леши Олейника, Толи Малыхина. Мы давно знакомы, а Рустам Tomahawk Юнусов вообще вырос у меня на глазах.

— Да?

— Впервые увидел его в Таиланде, где каждый год тренируюсь. Рустам приехал из Москвы с папой. Маленький, худенький, совсем еще ребенок. Я подумал — господи, куда его тащат, зачем издеваются над пацаном? А сейчас ему 20, здорово дерется в ONE. Бои Юнусова я не пропускаю.

Раньше включал фоном телеканал «Боец». Мир единоборств многообразен, и там рассказывали о карате, айкидо, дзюдо, самбо. Теперь же с утра до вечера ММА. Ну зачем столько-то? Переедаешь! Из-за этого смотреть «Боец» перестал.

— Любимец у вас есть?

— Тайсон. При всех его вывертах это изумительный боксер. Яркий, мощный, агрессивный. Сегодня таких нет. В ММА из бойцов нравились Джонс и Макгрегор, пока он с ума не сошел. На пике карьеры ударная техника Конора впечатляла. А из тех, у кого главный козырь — борьба, отмечу, конечно, Хабиба и Олейника. Два гения!