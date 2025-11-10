Бадюк объяснил, почему перестал работать со штангой

Известный спортсмен и актер, ведущий проекта «Победители», стартовавшего на РЕН ТВ, Сергей Бадюк в интервью «СЭ» рассказал о режиме тренировок.

— В 45 вы говорили: «Морально и физически чувствую себя на 25». А сегодня — когда вам 55?

— Я стал еще лучше!

— Неужели?

— Этому способствует жесткий режим тренировок. Они у меня каждый день. Просыпаюсь в 5.30 и начинаю с двухчасовой практики. Гимнастика, работа над гибкостью, пластикой, немножко акробатики. Наклоны, скрутки, кувырочки. Накатки на мячах. В конце — специальные дыхательные упражнения, 30 минут.

Днем — обязательный силовой блок, полчаса. Приседания, отжимания, подтягивания. Мышцы надо держать в тонусе. Ну и вечером занимаюсь минут 40. Если остались силы. Я полностью изменил тип тренировок, отказался от железа. Теперь упор на гимнастике, нейроупражнениях. У меня собственная методика. Она и позволяет чувствовать себя гораздо лучше, чем в 45.

— Почему железо забросили? Читал, что еще недавно вы 120 килограммов от груди выжимали.

— Выжимал-то я намного больше, 205. Но в какой-то момент почувствовал, что это не нужно. Кому-то со штангой комфортно. Мне — нет.

— Вообще не подходите?

— 11 лет не был в тренажерном зале! Единственное исключение сделал года два назад для съемок у Кирилла Сарычева. Он попросил подтянуться, штангу пожать. Уже не помню, какой был максимальный вес. Кажется, 130.

— Ощущения?

— Лишний раз убедился: сейчас мне это абсолютно ни к чему. Нужен мышечный тонус. Владение телом. Вот здесь, на проекте, все фитнес-инструкторы и качки, выжимающие более 100 килограммов, даже первый отборочный тур не прошли!

— Настолько быстро сдулись?

— Да! Кто-то грудную мышцу оторвал, кто-то бицепс... Потому что все это нефункционально. В спецназе таких бойцов нет. Я-то знаю, сам служил. Ты должен быть сухим, поджарым.