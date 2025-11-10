Видео
10 ноября, 18:45

Бадюк: «За бой с Рязанцевым не получил ни копейки»

Александр Кружков
Обозреватель

Известный спортсмен и актер, ведущий проекта «Победители», стартовавшего на РЕН ТВ, Сергей Бадюк в интервью «СЭ» рассказал, что в 2015 году вышел бесплатно на бой с Игорем Рязанцевым в рамках турнира по смешанным единоборствам.

— Сколько вам заплатили за бой с Рязанцевым?

— Ни копейки.

— Шутите?

— Я серьезно! Игорь тоже ничего не получил. Для нас это была идеологическая история. Поп-ММА, звездные бои появились намного позже. А началось все с того, что в 2015-м ко мне пришли Рязанцев и Камил Гаджиев: «Николаич, вот такая тема. Давай бахнем».

— Сразу согласились?

— Да. Хотели привлечь внимание к смешанным единоборствам. Но без искусственных конфликтов и треш-тока. Мы с Игорем друзья, грязью друг друга не поливали. Камил прекрасно раскрутил бой. Зал был битком. А сейчас, к сожалению, все это скатилось в помойку...

Сергей Бадюк: «Шесть нулей — и я готов выйти на бой. Хоть на голых кулаках»
