Бадюк рассказал, как в Новосибирске подрался в лифте

Известный спортсмен и актер, ведущий проекта «Победители», стартовавшего на РЕН ТВ, Сергей Бадюк в интервью «СЭ» рассказал о драке в лифте.

— Неоднократно слышал от известных боксеров, как их просили ударить подвыпившие мужики. Вы с таким сталкивались?

— Раньше — постоянно. Узнавали — и начиналось: «О-о, Бадюк! Давай на руках бороться!» Или еще что-то в этом духе. Допустим, пригласили как ведущего на турнир. Я провел, дальше ужин в ресторане. Вот там обязательно находился парень, которому надо было утвердиться за мой счет.

— Как реагировали?

— По-разному. Но теперь в такие места ни ногой. После турнира еду в гостиницу, никуда не выхожу. Я и на съемках «Победителей» выбрал возле отеля отдаленную площадку для тренировок. Чтобы ни с кем не пересекаться. Не потому, что к людям плохо отношусь.

— Я вас понимаю, перестраховываетесь.

— Совершенно верно. Ведь если что-то случится, я не смогу довести проект. А это непрофессионально. Публичного человека часто пытаются спровоцировать. Лучше не вестись, все равно останешься в дураках. Не важно, тебе всекут или ты.

— Даже вам кто-то пытался всечь?

— Было. В Новосибирске. Не хочется вспоминать.

— Тогда вкратце.

— Ехал в лифте, зашли два парня. Пьянющие. Узнали меня, сказали что-то обидное, я не сдержался, ответил — и понеслось. Они крупные, я тоже немаленький, свалка... Еще и в лифте застряли!

— Сколько просидели?

— Полчаса. Тупая история. Неправильная со всех сторон.