Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

10 ноября, 18:00

Бадюк рассказал, как в Новосибирске подрался в лифте

Александр Кружков
Обозреватель

Известный спортсмен и актер, ведущий проекта «Победители», стартовавшего на РЕН ТВ, Сергей Бадюк в интервью «СЭ» рассказал о драке в лифте.

— Неоднократно слышал от известных боксеров, как их просили ударить подвыпившие мужики. Вы с таким сталкивались?

— Раньше — постоянно. Узнавали — и начиналось: «О-о, Бадюк! Давай на руках бороться!» Или еще что-то в этом духе. Допустим, пригласили как ведущего на турнир. Я провел, дальше ужин в ресторане. Вот там обязательно находился парень, которому надо было утвердиться за мой счет.

— Как реагировали?

— По-разному. Но теперь в такие места ни ногой. После турнира еду в гостиницу, никуда не выхожу. Я и на съемках «Победителей» выбрал возле отеля отдаленную площадку для тренировок. Чтобы ни с кем не пересекаться. Не потому, что к людям плохо отношусь.

— Я вас понимаю, перестраховываетесь.

— Совершенно верно. Ведь если что-то случится, я не смогу довести проект. А это непрофессионально. Публичного человека часто пытаются спровоцировать. Лучше не вестись, все равно останешься в дураках. Не важно, тебе всекут или ты.

— Даже вам кто-то пытался всечь?

— Было. В Новосибирске. Не хочется вспоминать.

— Тогда вкратце.

— Ехал в лифте, зашли два парня. Пьянющие. Узнали меня, сказали что-то обидное, я не сдержался, ответил — и понеслось. Они крупные, я тоже немаленький, свалка... Еще и в лифте застряли!

— Сколько просидели?

— Полчаса. Тупая история. Неправильная со всех сторон.

Сергей Бадюк.Сергей Бадюк: «Шесть нулей — и я готов выйти на бой. Хоть на голых кулаках»
2

  • Мику

    В любой ситуации надо уметь держать себя в руках

    10.11.2025

  • Highlander

    Бадюк это чемпиона мира по всем видам спорта? Этот клоун теперь тут выполз?

    10.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя