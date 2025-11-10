Видео
10 ноября, 18:30

Бадюк: «Шесть нулей — и я готов выйти на бой»

Александр Кружков
Обозреватель

Известный спортсмен и актер, ведущий проекта «Победители», стартовавшего на РЕН ТВ, Сергей Бадюк в интервью «СЭ» рассказал, при каких условиях готов снова выйти на бой.

— Десять лет назад в рамках турнира по смешанным единоборствам вы победили Игоря Рязанцева. Почему эта история не получила продолжения?

— А смысл? Зачем мне снова выходить на бой? Назовите хотя бы один аргумент.

— Гонорар.

— Ха! У промоутеров нет на меня денег! Я иногда соглашался. Называл сумму.

— Какую?

— Без комментариев.

— Нулей-то шесть?

— Разумеется. Меньше даже обсуждать смешно. Люди хотят полгода моей жизни! Когда буду заниматься только этим. Подготовка, оплата лучших тренеров, врачей... Не важно, выиграю или нет, но я должен показать хороший бой, правильно?

— Да.

— Лажануться не могу. И что получается? Кто-то заработает, а мне скажет: «На вас публика посмотрела». Ребята, да меня и так смотрят. Без вас. Вы еще пешком под стол ходили, когда у меня уже были эфиры на федеральном канале. Назывался он «Россия-2», и я стал первым, кто снял там программы о бодибилдинге, пауэрлифтинге, ММА. Просто сегодня об этом мало кто помнит.

А возвращаясь к вопросу о гонорарах... Промоутерам обычно говорю: «Хотите? Давайте. Шесть нулей». Рисую цифры — а в ответ: «Ой, почему так дорого?» — «Столько я стою!»

— Тут же соскакивают?

— Да. Но звонят до сих пор — два-три раза в год. Если кто-то пойдет на мои условия — пожалуйста, я готов. Хоть на голых кулаках. Да, страшно, будут травмы. Зато там всегда есть шанс победить.

Сергей Бадюк.Сергей Бадюк: «Шесть нулей — и я готов выйти на бой. Хоть на голых кулаках»
