Багаутинов: «Исмаилов заправляется дизельным топливом, которого не хватает»

Российский боец смешанных единоборств и основатель лиги Wolnik Али Багаутинов рассказал об ожиданиях от поединка между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым.

«Если они будут драться в пятираундовом поединке, то Анатолию нужно вытягивать бой в поздние раунды. Исмаилов заправляется дизельным топливом, которого не хватает. Но в первых двух раундах Магомед очень опасен», — цитирует Багаутинова MMA.Metaratings

9 марта на турнире ACA 172 Исмаилов должен был встретиться с Анатолием Токовым, но событие не состоялось из-за травмы Магомеда.

В своей карьере Токов провел 34 боя и одержал 31 победу. У Исмаилова 18 побед в 21 поединке.