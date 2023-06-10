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Сегодня, 13:46

Багаутинов рассказал о том, как Магомедшарипов оказался в лиге Wolnik

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава борцовской лиги Wolnik Али Багаутинов рассказал о том, как удалось организовать борцовскую схватку бойцу Bellator Хасану Магомедшарипову.

«Юсуп Садулаев, к сожалению, травмировался. За два дня до турнира он мне сообщил, что нашел для себя замену — Хасана Магомедшарипова. Немного пообщались и договорились по условиям. Вот это называется борцовским братством: просто договорились в зале и все. Было бы неплохо, если бы старший брат Хасана Забит приехал бы и просекундировал. Кстати, я бы посмотрел на схватку Забита против Юсуфа Раисова. Магомедшарипов неплохо борется. В молодости Бувайсар Сайтиев с такими же длинными конечностями такое вытворял, что все ахали и охали», — приводит слова Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

22-летний Магомедшарипов одержал в профессиональном ММА восемь побед, не потерпев ни одного поражения. Последний бой россиянин провел 25 февраля на турнире Bellator 291.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bagautinov-rasskazal-o-tom-kak-magomedsharipov-okazalsya-v-karde-wolnik-257669/
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