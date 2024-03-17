Багаутинов: «Хотел бы провести несколько поединков по боксу»

Российский боец ММА Али Багаутинов ответил на вопрос о дальнейших планах в карьере.

«Со смешанными единоборствами я, наверно, завяжу. Но хотел бы провести несколько поединков по боксу. Будут интересные предложения — я готов. Должен был боксировать с Владимиром Никитиным – призером Олимпийских игр по боксу. Но я не хочу боксировать с ноунеймами. Не обидно проиграть призеру Олимпиады. Обидно уступить ноунейму, который на мне будет делать себе имя», — цитирует Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

За свою профессиональную карьеру 38-летний Багаутинов одержал 22 победы и потерпел 7 поражений.

Последний поединок с участием спортсмена прошел в ноябре 2021 года на турнире Brave CF 55. Тогда россиянин нокаутировал представителя США Шона Сэнтеллу в первом раунде.