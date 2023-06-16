Багов: «Считаю фаворитом Вартаняна, а так клетка покажет»

Бывший чемпион ACB Али Багов поделился ожиданиями от боя Эдуарда Вартаняна против Артема Резникова.

«Ни за кого болеть не буду. Они — мои соперники. Пусть победит сильнейший. Оба хорошие, мощные и разнообразные. Они покажут достойный поединок. Я побеждал Вартаняна в 2015 году. Эдуард тренируется каждый день, прибавляет. Сейчас он в другой форме. Мы скоро узнаем, стала она лучше или нет. Резников тоже не подарок. Хорошо борется, выносливый, сила при нем. Достойные соперники. Считаю фаворитом Вартаняна, а так клетка покажет», — цитирует MMA.Metaratings.ru Багова.

Вартанян и Резников проведут бой в турнире ACA 159. Турнир состоится 16 июня в Сочи.