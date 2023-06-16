Багов прокомментировал спарринг с Резниковым

Бывший чемпион ACB Али Багов заявил, что хорошо относится к Артему Резникову, несмотря на небольшую перепалку в интервью после общего спарринга.

«С Артемом мы хорошо общались. Никаких проблем. Продолжаем общаться. На сборах мы поборолись. Он сам подошел и предложил. Я не стал отказываться. Понимаю, что между тренировками и боями большая разница. Все пацаны видели, как прошел спарринг. Победа осталась за мной. Резников полетел домой и в интервью рассказал, что работал на десять процентов. Если это так, почему настолько устал? Вот этого не понимаю. Надо было сказать, как есть. Ладно, пускай говорит, о чем хочет», — цитирует Багова MMA.Metaratings.ru.

Весной 2023 года бойцы провели спарринг в Таиланде. Багов находился на сборах, а Резников отдыхал с семьей. По словам очевидцев, Али полностью переборол Артема.