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Сегодня, 06:59

Багов прокомментировал спарринг с Резниковым

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион ACB Али Багов заявил, что хорошо относится к Артему Резникову, несмотря на небольшую перепалку в интервью после общего спарринга.

«С Артемом мы хорошо общались. Никаких проблем. Продолжаем общаться. На сборах мы поборолись. Он сам подошел и предложил. Я не стал отказываться. Понимаю, что между тренировками и боями большая разница. Все пацаны видели, как прошел спарринг. Победа осталась за мной. Резников полетел домой и в интервью рассказал, что работал на десять процентов. Если это так, почему настолько устал? Вот этого не понимаю. Надо было сказать, как есть. Ладно, пускай говорит, о чем хочет», — цитирует Багова MMA.Metaratings.ru.

Весной 2023 года бойцы провели спарринг в Таиланде. Багов находился на сборах, а Резников отдыхал с семьей. По словам очевидцев, Али полностью переборол Артема.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bagov-vse-pacany-videli-kak-proshel-moi-sparring-s-reznikovym-pobeda-ostalas-za-mnoi-259030/
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