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Сегодня, 20:18

Бакытжанулы объяснил, почему UFC подписал казахстанца Азата Максума

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахский полутяжеловес Асылжан Бакытжанулы поделился ожиданиями от дебюта своего соотечественника Азата Максума в UFC в поединке с Тайсоном Нэмом.

«Азата знаю очень хорошо. Разносторонний и хороший боец. UFC он заинтересовал в первую очередь тем, что у него нет поражений. Многие поединки он заканчивал досрочно. Может зарубиться, может выиграть сабмишном. Тайсон Нэм для него будет хорошей проверкой. Его все знают в СНГ. Здесь он был одним из топовых бойцов. Считаю Азата фаворитом этой встречи», — приводит слова Бакытжанулы MMA.Metaratings.ru.

На счету Максума 16 побед и ни одного поражения. 21 января на турнире Octagon Promotion — Octagon 39 он одержал победу над бразильцем Фабрисио Нуньесом сабмишеном (удушение Д'Арс) в первом раунде. Вскоре он был подписан в UFC. Его поединок с Нэмом пройдет 15 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bakytzhanuly-obyasnil-pochemu-ufc-podpisal-kazakhstanca-azata-maksuma-250505/
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