0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:21

Барберена подерется с Нельсоном на UFC 286

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

33-летний американец Брайан Барберена (18-9) заменит Даниэля Родригеса (17-3) и проведет бой против Гуннара Нельсона (18-5) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания, сообщил инсайдер Мени Майер в Twitter. Причины снятия Родригеса с боя не раскрываются.

Нельсон прошлый бой выиграл у Такаши Сато (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 19 марта 2022-го на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Барберена прервал серию из трех побед, проиграв Рафаэлю Дос Аньосу (32-14) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вагабов — о тату Гаджи «Автомата»: «Это его личное дело, его грех»