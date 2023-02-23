Барберена подерется с Нельсоном на UFC 286

33-летний американец Брайан Барберена (18-9) заменит Даниэля Родригеса (17-3) и проведет бой против Гуннара Нельсона (18-5) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания, сообщил инсайдер Мени Майер в Twitter. Причины снятия Родригеса с боя не раскрываются.

Нельсон прошлый бой выиграл у Такаши Сато (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 19 марта 2022-го на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Барберена прервал серию из трех побед, проиграв Рафаэлю Дос Аньосу (32-14) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.