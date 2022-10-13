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ММА

Сегодня, 02:59

Бархударян нокаутировал Романкевича, но проиграл бой из-за дисквалификации

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Боец AMC Fight Nights Давид Бархударян дебютировал в поп-ММА поединком против Петра Романкевича. Боксерский поединок в перчатках для ММА состоялся 12 октября в Москве в лиге «Наше Дело».

В конце первого раунда Бархударян отправил Романкевича в нокдаун, но неумышленно начал добивать соперника в партере. Так как бой проходил по правилам бокса, судьи дисквалифицировали Бархударяна и присудили победу Романкевичу, который не смог продолжить поединок после запрещенных ударов.

Сразу после боя возник конфликт между командой Бархударяна и организаторами промоушена «Наше Дело».

ММА
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