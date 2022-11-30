Баста хотел бы организовать бой Бивол — Канело

Репер Василий Вакуленко, известный как Баста, рассказал о планах возразить турнир Gazfight и желании провести бой между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Стоит ли ждать Gazfight2? Обязательно его сделаем, как только найдем деньги, чтобы провести не мошенническую ерунду, а действительно достойный турнир, который бы соответствовал первому. В том числе, и качеством картинки, и качеством боев. Для нас главным является не количество, а качество. Лучше делать что-то небольшое, но качественное, имеющее смысл. А не размениваться на ерунду, которая после себя ничего не оставит. Есть ли бой, который хотелось бы организовать? Бивол — Канело. Многие мечтают увидеть поединок Бивол — Бетербиев? Это бой другого порядка. Это космический уровень, а Бивол — Канело 2 — легендарный», — приводит слова Вакуленко «КП Спорт».

Он отметил, что космический уровень боя, когда люди демонстрируют набор высоты, завоевывают высоты, а легендарный поединок становится легендарным еще не случившись.

В бою, который проходил 7 мая 2022 года, 31-летний россиянин победил Альвареса единогласным решением судей.