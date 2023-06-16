Хасиков: «По Кубку стран ШОС мы видим поддержку со стороны других стран»

Председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков оценил проведение Кубка стран ШОС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В этом турнире выступило большое количество иностранных спортсменов. Это показатель того, что мы открыты для взаимодействия. Спорт является дипломатическим инструментом для взаимодействия между странами. Мы видим здесь накал борьбы и настоящие спортивные противостояния, которые нравятся зрителям. У России гораздо больше друзей, чем стран в мире. По этому турниру мы видим поддержку со стороны других стран», — цитирует ТАСС Хасикова.

Кубок стран ШОС прошел в Санкт-Петербурге, в спорткомплексе «Юбилейный». Всего было проведено 10 противостояний с участием бойцов из России, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии.