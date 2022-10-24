Белал Мухаммад не верит в бой Чимаева и Ковингтона

34-летний полусредневес Белал Мухаммад (22-3) отказывается верить в слухи о поединке Хамзата Чимаева (12-0) и Колби Ковингтона (17-3) в Великобритании в 2023 году.

«Я не думаю, что Колби будет драться с Хамзатом в марте в Великобритании. Колби прячется. Он точно не будет драться с Хамзатом, — приводит слова Мухаммада MMA Junkie. — Люди восхваляют Колби, но кого он победил? Он выиграл у Масвидаля, который был на серии из трех поражений. Он победил Вудли, у которого была серия из пяти поражений. Все, с кем он дрался, шли на серии поражений.

У него был лишь один хороший противник — это Усман. Он не дрался с топовыми бойцами. Я недавно победил Люке, у которого была серия из семи побед. Только что я одолел Брэди, у которого была серия из 15 побед. Я единственный, кто дерется с парнями с серией побед".

Бой Чимаева и Ковингтона может состояться в марте 2023-го в Великобритании и стать со-главным событием вечера.