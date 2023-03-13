Белал Мухаммад отправится в Дагестан для подготовки к следующему бою

Полусредневес UFC Белал Мухаммад (22-3) подтвердил, что как только он получит соперника, он начнет подготовку к бою в Дагестане.

«Да, я общаюсь [с Нурмагомедовым]. Я интересуюсь его мнением о моих потенциальных боях. Иншааллах, мы будем в Дагестане. Мы скоро что-нибудь придумаем, как только я получу бой», — сказал Мухаммад в соцсетях.

Мухаммад в прошлом бою победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.