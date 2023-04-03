Белал Мухаммад: «Я мусульманин, и поэтому могу стать звездой UFC»

Средневес UFC Белал Мухаммад (22-3) заявил, что он может стать звездой UFC, потому что является мусульманином.

«Я могу стать звездой. Я думаю, меня можно продвигать разными способами, даже просто учитывая то, что я мусульманин, — отметил Мухаммад в интервью Jesse ON FIRE. — Когда чемпионом был Хабиб, это играло большое значение, но он россиянин, а я — американец с арабскими корнями. Я думаю, это может играть еще большее значение. Это будет грандиозное событие, когда я завоюю пояс».

Мухаммад идет на серии из восьми побед. В прошлом бою он победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).