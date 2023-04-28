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Сегодня, 13:31

Белал Мухаммад: «Даже хейтеры писали мне: «Я тебя ненавижу, но ты заслужил титульный бой»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (22-3) заявил, что фанаты встали на его сторону, когда UFC решили дать титульный бой Колби Ковингтону (17-3).

«UFC дали шанс Колби, и я думаю, что это сработало на меня, потому что фанаты начали говорить: «Ну все, брат, в этом нет никакого смысла. У этого парня восьмиматчевая победная серия. У него есть история с Леоном. Что еще ему нужно сделать?» Даже мои хейтеры писали, типа: «Я тебя ненавижу, но ты заслужил титульный бой», — сказал Мухаммад The Schaub Show.

Мухаммад подерется с Гилбертом Бернсом (22-5) 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Белал Мухаммад
Колби Ковингтон
UFC
0
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