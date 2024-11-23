Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 01:54

Белаз победил Мясникова в главном бою турнира Ural FC 9

Telegram Дзен

Белорусский боец Владислав Ковалев по прозвищу «Белаз» одержал победу над россиянином Валерием Мясниковым в главном поединке турнира Ural FC 9, который прошел в Нижнем Новгороде. Белорус выиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов.

«Я вообще думал, что вырублю соперника. Перед выходом на бой моя команда говорила: «Попадешь, вырубишь». Я попадал, и его сильно болтало. Но по ходу поединка были команды, чтобы не добивал — нужно было быть внимательным, чтобы избежать старые ошибки. Но скажу так... Мне противостоял сильный и опытный соперник, поэтому я очень рад этой победе», — отметил Белаз после поебды.

Изначально Белаз должен был драться с другим российским бойцом Вячеславом Василевским, но его пришлось заменить из-за травмы ноги.

В со-главном событии турнира Ural FC 9 российский тяжеловес Иван Романов единогласным решением судей победил соотечественника Алексея Голуба. Также в основном карде Богдан Плутахин техническим нокаутом во втором раунде одержал победу над Джонибеком Кадыровым из Таджикистана.

Владислав Ковалев
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Путин сообщил о продолжении испытаний ракеты «Орешник» в боевых условиях
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Лавров заявил об испуге Зеленского ответом РФ на применение дальнобойных ракет
Знакомые американского политолога Скотта Беннета сообщили о его смерти
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Сегодня
Вчера
Неделя