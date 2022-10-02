Bellator 286: результаты всех боев турнира

В Лонг-Бич завершился турнир Bellator 286, в главном бою которого чемпион в полулегком весе Патрисио Фрейре (34-5) победил Адама Борича (18-2) единогласным судейским решением (48-47, 49-46, 50-45). Приводим результаты всех боев турнира.

Полулегкий вес: Патрисио Фрейре (Бразилия) победил Адама Борича (Венгрия) — Единогласное решение судей.

Промежуточный вес: Эй Джей Макки (США) победил Спайка Карлайла (США) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Джереми Кеннеди (Канада) победил Аарона Пико (США) — ТКО, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Хуан Арчулета (США) победил Энрике Барзолу (Перу) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Кеони Диггс (США) победил Рикардо Сейшаса (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Ислам Мамедов (Россия) победил Ника Брауна (США) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Джей Джей Уилсон (Новая Зеландия) победил Владимира Токова (Россия) — Раздельное решение судей.

Средний вес: Халид Муртазалиев (Россия) победил Хаджимурата Бестаева (США) — ТКО, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Сумико Инаба (США) победила Надин Мандио (Бельгия) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Вебер Алмейда (Бразилия) победил Райана Лилли (США) — Раздельное решение судей.

Промежуточный вес: Лэнс Гибсон (Канада) победил Доминика Кларка (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легчайший вес: Си Джей Гамильтон (США) победил Ричарда Паленси (США) — ТКО, 2-й раунд.

Легчайший вес: Бобби Серонио (США) победил Мигеля Пеймберта (США) — Единогласное решение судей.