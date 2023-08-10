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Сегодня, 13:00

Bellator 298: кард с российскими бойцами и где смотреть трансляцию турнира

Валентин Молдавский подерется с американцем Стивом Моури в турнире Bellator 298
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентин Молдавский.
Фото Bellator, Соцсети
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В ночь с 11 на 12 августа в Су-Фолсе (Южная Дакота, США) пройдет турнир Bellator 298, в соглавном бою вечера российский тяжеловес Валентин Молдавский подерется с американцем Стивом Моури. В основном карде примет участие и Ислам Мамедов, который разделит клетку с Сидней Аутлоу.

Также из наших бойцов в предварительном карде в клетку выйдут Владимир Токов против Жаиро Пачеко, Никита Михайлов против Леандро Хиго, Ахмед Магомедов против Кайа Камака III. Диана Авсарагава откроет этот вечер поединком против Джастины Киш.

Где смотреть прямую трансляцию Bellator 298:

Официальных трансляций турниров Bellator в России нет. Прямой эфир будет доступен на сервисе Showtime с использованием VPN.

Начало турнира в 1.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала соглавного боя Молдавский — Моури — 6.30.

Bellator (Беллатор)
Ахмед Магомедов
Валентин Молдавский
Диана Авсарагова
Ислам Мамедов
Никита Михайлов
ММА
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