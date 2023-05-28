Bellator и Rizin проведут совместный турнир 30 июня в Японии

Американская лига Bellator и японская лига Rizin проведут второй совместный турнир 30 июня в Сайтаме, Япония.

Главным событием турнира станет четвертьфинальный поединок Гран-при Bellator в легком весе между бывшим чемпионом мира в полулегком весе Эй Джей Макки (20-1) и экс-чемпионом мира в легком весе Патрики Фрейре (24-11).

Также экс-чемпион Bellator и Rizin Киоджи Хоригучи (31-5) подерется с Макото «Шинрю» Такахаши (16-1-1) за титул в наилегчайшем весе.

Кроме того, на турнире выступят азербайджанские бойцы Тофик Мусаев (20-5) и Вугар Карамов (18-4). Соперник Мусаева еще не определен, в то время как Карамов встретится с японцем Микуру Асакура (17-3).