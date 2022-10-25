Bellator и Rizin проведут совместный турнир 31 декабря

Обе лиги на протяжении нескольких лет регулярно обменивались бойцами. Однако к концу года они проведут турнир в формате «стенка на стенку», сообщает издание MMA Junkie.

Известно, что от Bellator будут выступать Патрисио Фрейре (34-5), Эй Джей Макки (19-1), Хуан Арчулета (26-4) и Кедзи Хоригути (30-5). Имя пятого бойца Bellator обещает раскрыть позже.

Турнир состоится 31 декабря на «Сайтама Супер Арена» в Сайтаме, Япония. Бои будут проходить не в клетке, а на ринге, на котором обычно проходят бои лиги Rizin. Ранее глава Rizin Нобуюки Сакакибара утверждал, что лига возьмет курс на Запад.