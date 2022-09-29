Bellator проведет Гран-при среди легковесов в 2023 году

Глава Bellator Скотт Кокер подтвердил, что лига проведет Гран-при в легком весе в следующем году. Участники турнира еще не определены. Гран-при должно стартовать в феврале. Об этом Кокер сказал в интервью The MMA Hour.

«Мы планируем завершить Гран-при в полутяжелом весе в ноябре, а полуфиналы в легчайшем весе — в декабре. Думаю, мы начнем [Гран-при легковесов] в феврале, а финал в легчайшем весе проведем в марте», — добавил Кокер.

Среди упомянутых Кокером спортсменов принять участие в Гран-при могут Патрики Фрейре (24-10), Усман Нурмагомедов (15-0), Тофик Мусаев (20-4), Бенсон Хендерсон (30-11), Брент Примус (11-3) и Эй Джей Макки (18-1).