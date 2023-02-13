Романкевич: «Хочется утереть нос тем, кто списал меня со счетов»

Белорусский боец Романкевич рассказал о настрое на поединок по кикбоксингу против бразильца Кавалари

Белорусский боец Петр Романкевич рассказал о настрое на бой по кикбоксингу против бразильца Сауло Кавалари.

«После двух поражений хочется утереть нос тем, кто списал меня со счетов», — сказал Романкевич на пресс-конференции в студии РЕН ТВ.

«Слабые стороны Сауло? Не буду раскрывать все карты. В последнее время он в основном дрался по боксу со звездами, но это кикбоксинг. Мне кажется, слабых сторон на этом уровне не может быть. Сильная сторона Сауло — его кепка».

Романкевич и Кавалари возглавят турнир ФКР ПРО 3, который пройдет 17 февраля в Минске. Турнир в прямом эфире покажет РЕН ТВ .