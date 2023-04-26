Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 02:37

Белял Мухаммад заявил, что весит на 20 кг больше лимита полусреднего веса за 11 дней до боя с Бернсом

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Топовый полусредневес UFC Белял Мухаммад в интервью ESPN рассказал о серьезном перевесе, который у него наблюдается за 11 дней до боя с Гилбертом Бернсом.

— Сколько ты сейчас весишь?

— 215 [97 кг].

— А сколько обычно весишь за 11 дней до боя?

— Где-то 177 [80 кг]. Но сейчас со мной лучший в этой игре, Иэн Лариос [диетолог], это реально человек, который меняет игру. Он помог выиграть Джамалу Хиллу титул, как ты думаешь, что он сделает для Билли Би? Он прилетел ко мне прямым рейсом с Бали, чтобы помочь с весом. Ментально я сейчас в самом сильном состоянии, котором только можно быть, и это благодаря Рамадану. Что касается функционалки, то три раунда я смогу пройти и во сне. Пять раундов... да я могу посетовать, что я недостаточно бегал, недостаточно тягал веса [для 5 раундов], но 4 и 5 раунды — это время, когда начинают играть роль дух, ментальность, и у меня духа, ментальности и силы воли больше, чем у всех ребят в этом дивизионею

— Дружище, но 215 фунтов... это же 45 фунтов сгонять, если я правильно посчитал

Да, но из этого многое — вода. Утром я вон ел картошку (смеется). У меня были пару раз случаи [когда нужно было очень много гонять].

Поединок Мухаммада и Бернса пройдет 6 мая на UFC 288 в Ньюарке, Нью-Джерси.

ММА
1
0
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Похороны Яшина, «Мерседес» Бескова, бесстрашный Толстых. Сто лет «Динамо» в историях
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вартанян заявил, что не видел Александра Емельяненко на тренировках в зале Lionheart с прошлого года