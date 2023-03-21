Бен Аскрен назвал бойца, который должен подраться с Леоном Эдвардсом

Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) уверен, что четвертый номер рейтинга полусреднего веса Белал Мухаммад (22-3) заслужил бой за титул.

«Я думаю, что титульный бой должен получить Белал. У Белала сейчас 8-0. Он идет на серии побед. Он уже выходил в октагон с Леоном, и результат был аннулирован, потому что был тычок в глаз со стороны Леона. Так что я считаю, что именно Белал должен получить бой за титул», — сказал Аскрен в подкасте Check-In.

Мухаммад идет на серии из восьми побед. Он дрался с Леоном Эдвардсом (21-3) в марте 2021-го, однако бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Эдвардса.