Бен Аскрен: «Найти жену, которая будет отличной матерью, на 500 процентов важнее ее привлекательности»

Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) рассказал, какую жену нужно искать.

«В последнее время я вижу, как некоторые парни пишут в социальных сетях о том, что они выигрывают, потому что их жена привлекательна. Я думаю, что найти жену, которая будет отличной матерью, на 500% важнее!!! Спасибо», — написал Аскрен в Twitter.

Пользователи сети посчитали, что Аскрен так намекнул на то, что его жена непривлекательна, на что боец ответил: «Для тех из вас, кто слишком туп, чтобы понять, что одновременно несколько фактов могут быть правдой. Моя жена очень сексуальна, и она отличная мать. Как я уже говорил, быть отличной матерью гораздо важнее».

Фото Соцсети

Аскрен завершил карьеру в 2019 году, когда потерпел второе поражение подряд.