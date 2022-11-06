Бен Аскрен рассказал, почему не стоит начинать карьеру в ММА

Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) предложил хорошо задуматься, прежде чем начинать карьеру в смешанных единоборствах.

«Обычно я против того, чтобы человек шел в ММА. Это дерьмовая карьера, — сказал Аскрен в интервью MMA Junkie. — Допустим, ты попал в UFC, предварительно выиграв несколько любительских, а затем профессиональных боев низкого уровня. Это с учетом того, что тебя должны заметить агенты и ты не должен получить травму.

Итак, ты оказался в UFC. С тобой подписывают стандартный контракт, и если ты выигрываешь все три боя за один год, то, вероятно, заработаешь около 80 тысяч долларов. Но тебе придется заплатить из этой суммы налоги, заплатить тренеру и команде. На выходе у тебя останется 30-40 тысяч долларов. Это чертовски мало. И эти деньги ты заработаешь только в том случае, если все пройдет идеально. ММА — это не самая прибыльная карьера. Далеко не самая прибыльная".

Аскрен завершил карьеру в 2019 году после поражения Демиану Майе (28-11) на UFC Fight Night 162 в Калланге (Сингапур).