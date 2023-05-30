Бенил Дариуш дал прогноз на бой Конора и Чендлера

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) рассказал, при каких условиях Майкл Чендлер (23-8) победит экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Бой, вероятно, состоится через 6-7 месяцев, — отметил Дариуш MMA Junkie. — У Майкла Чендлера есть все необходимое, чтобы победить Конора. Но я не знаю, воспользуется ли он своими инструментами. Если он будет драться в такой же манере, как в последних трех боях, то он проиграет. Конор может его подловить. Но если Майкл будет драться с головой, будет использовать борьбу, проведет тейкдаун, то он выиграет. На данный момент я склоняюсь к победе Конора, потому что у него отличная ударка и хорошие контратаки.

Если Конор победит Майкла, он определенно войдет в гонку за чемпионский титул. Но я не верю, что он получит титульный бой, если побьет Чендлера».

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.