Бенил Дариуш дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Четвертый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Бенил Дариуш (22-4) заявил, что он склоняется к победе чемпиона в легком весе Ислама Махачева (23-1) в бою с чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-1).

«Я верю, что Махачев победит, но у Волкановски есть шанс на победу, — сказал Дариуш в интервью UFC. — Стилистически у него есть все для успешного боя в стойке, но хватит ли его навыков для схватки на земле? Не знаю, насколько он улучшится в тренировочном лагере, но будет интересно посмотреть за тем, как он будет справляться с давлением Махачева. Прямо сейчас я ставлю на Махачева, но я реально ожидаю увидеть интересный поединок. Махачев — это загадка, которую я хочу разрешить. Но Волкановски тоже не промах. Никто не смог дать ему равного боя, кроме Макса Холлоуэя во втором бою.

Если у них будет близкий бой, то я бы с удовольствием подрался с ними обоими. Но я также хочу провести бой против Оливейры или Порье. Честно, я готов выйти против любого. Я просто хочу конкурировать с лучшими из лучших. У меня не так много времени, поэтому я не хочу упускать свой шанс".

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.