Бенил Дариуш назвал двух бойцов, с которыми он хочет подраться

Четвертый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Бенил Дариуш (22-4) сообщил, что он готов в марте встретиться с Дастином Порье (29-7) или Чарльзом Оливейрой (33-9).

«Честно, я был расстроен анонсом боя Махачева и Волкановски. Я понимаю, почему они устроили этот поединок, Волкановски — лучший боец вне зависимости от весовых категорий. Все это так не вовремя, — отметил Дариуш в интервью UFC. — Я выгляжу хладнокровным, но если ты нажмешь на нужные кнопки или скажешь что-то не то, я могу оторвать тебе голову. Со временем я остыл и сказал себе: «Что кардинально изменилось? Мне просто нужно побеждать». Все хорошо.

Я не знаю, какие у UFC на меня планы. Я даже не знаю, буду ли я когда-нибудь драться за пояс. Я могу подождать победителя боя Махачева и Волкановски. Но что, если победит Волкановски? Вдруг он решит сперва защитить титул в полулегком весе? Тогда мне придется ждать до 2024 года. Не думаю, что кто-то может опередить меня в чемпионской гонке, но раз так, то в марте я готов подраться с Дастином Порье или Чарльзом Оливейрой».

Дариуш в прошлом бою победил Матеуша Гамрота (21-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.