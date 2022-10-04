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Сегодня, 11:09

Бенил Дариуш назвал фаворита в потенциальном бою Чимаева и Бо Никала

Давид Хачатрян

6-й номер рейтинга легкого дивизиона UFC Бенил Дариуш (21-4) считает, что в данный момент фаворитом в потенциальном противостоянии Хамзата Чимаева (12-0) и Бо Никала (3-0) будет швед.

«В грэпплинге Бо Никал сильнее [Чимаева], — сказал Дариуш в интервью The Schmo. — Но у Хамзата больше мощи. Не поймите меня неправильно, я видел, как Бо Никал нокаутирует людей. У Хамзата и опыта побольше. Он дольше выступает в ММА, так что, если бы они дрались прямо сейчас, я бы поставил на Хамзата. Но если подождать год-два, то я бы выбрал Бо Никала. У этого парня большой потенциал».

Чимаев победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Никал провел два боя в рамках Dana White's Contender Series. Дважды он выиграл сабмишном в первом раунде. Он является чемпионом мира по вольной борьбе до 23 лет и победителем Открытого чемпионата США. Кроме того, он является трехкратным чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта и «Конференции Big Ten», а также чемпионом университета штата Пенсильвания.

Хамзат Чимаев
UFC
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