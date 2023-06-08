Бенил Дариуш оценил шансы Шавката Рахмонова стать чемпионом UFC

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) уверен, что Шавкат Рахмонов (17-0) может победить чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса (21-3).

«У Шавката очень хорошие шансы. Он ведь из Казахстана, верно? Он очень хорош, у него хорошие броски, бокс, он может бить кики, может защищаться от тейкдауна, есть сабмишены. По правде, у него отличные шансы против Леона, одни из самых высоких», — сказал Дариуш в интервью «СЭ».

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.